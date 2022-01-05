***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiYeşilkent Mah.Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia 4 Sitesi N48 2945 Ada 59 (Eski 49) nolu Parsel ESENYURT\İSTANBULRapor Tarihi30 Aralık 2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul İli, Esenyurt ilçesi,Yeşilkent Mah.,Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4 Sitesi, N48, 2945 Ada 59 (Eski 49) nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin 2021/1753 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989106BIST