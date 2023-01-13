***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiSakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 257 ada, 1 parsel nolu arsa, 264 ada, 1 parsel nolu arsa, 818 ada, 10 parsel nolu tarlaRapor Tarihi06.01.2023AçıklamalarSakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan 257 Ada 1 Parsel, 264 Ada 1 Parsel ve 818 Ada 10 Parselde yer alan 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1325 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 24.920.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 12.530.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 12.390.000,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102088BIST