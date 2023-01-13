***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:23
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 257 ada, 1 parsel nolu arsa, 264 ada, 1 parsel nolu arsa, 818 ada, 10 parsel nolu tarla
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Sakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan 257 Ada 1 Parsel, 264 Ada 1 Parsel ve 818 Ada 10 Parselde yer alan 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1325 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 24.920.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 12.530.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 12.390.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102088
BIST
17:254.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -15,80
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:2518,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:2520,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0883
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:251.148,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.148,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MANAS
|11,37
|102.378.863
|% 10,02
|
|KNFRT
|15,07
|22.363.027
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.293.560
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|POLTK
|1.720,20
|49.848.220
|% 9,99
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,90
|3.933.577.093
|% -7,17
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,15
|28.022.658
|% -6,82
|
|ALFAS
|234,00
|302.109.247
|% -6,40
|
|THYAO
|134,00
|7.272.378.816
|% -1,33
|
|EREGL
|40,04
|5.404.446.248
|% 1,16
|
|ASELS
|54,70
|5.240.780.403
|% -2,15
|
|KRDMD
|18,45
|4.873.640.047
|% -2,38
|
|EKGYO
|7,90
|3.933.577.093
|% -7,17
|
|EKGYO
|7,90
|3.933.577.093
|% -7,17
|
|YKBNK
|9,05
|2.613.407.146
|% 0,11
|
|KRDMD
|18,45
|4.873.640.047
|% -2,38
|
|SKBNK
|2,61
|526.594.942
|% -1,14
|
|PETKM
|17,55
|3.091.680.173
|% 0,75
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7884
|18,7944
|% 0,06
|
|Euro
|20,2981
|20,3042
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,8064
|22,9208
|% -0,28
|
|Frank
|20,1074
|20,2285
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,06
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.817
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.809
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,25
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 89 kaybederek (% -0.31 ) 4, 407
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, AKENR, KNFRT, MANAS, POLTK, SOKE, TNZTP, RODRG, SDTTR, ARMDA
-
17:40
YEOTK, GLYHO, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
AEFES, PENTA, AYES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 86 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem