***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:25
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Köyü, 21 adet parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Kocaeli İli, İzmit İlçesinde yer alan 21 Adet Arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1326 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 76.139.500 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 38.485.700,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 37.653.800,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102089
BIST
16:194.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,95
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:1918,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:1920,3166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0759
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:191.145,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.145,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MANAS
|11,37
|98.740.258
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.097.060
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|6.686.274
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|234,00
|264.340.308
|% -6,40
|
|EKGYO
|7,97
|3.442.356.026
|% -6,35
|
|KLGYO
|2,77
|168.439.638
|% -6,10
|
|THYAO
|133,50
|6.599.656.110
|% -1,69
|
|ASELS
|54,40
|4.697.763.889
|% -2,68
|
|EREGL
|39,80
|4.497.183.964
|% 0,56
|
|KRDMD
|18,38
|4.277.207.812
|% -2,75
|
|EKGYO
|7,97
|3.442.356.026
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|3.442.356.026
|% -6,35
|
|YKBNK
|9,05
|2.138.003.228
|% 0,11
|
|KRDMD
|18,38
|4.277.207.812
|% -2,75
|
|SKBNK
|2,62
|491.825.154
|% -0,76
|
|PETKM
|17,56
|2.636.202.199
|% 0,80
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7831
|18,7927
|% 0,05
|
|Euro
|20,3204
|20,3295
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8139
|22,9283
|% -0,24
|
|Frank
|20,1338
|20,2551
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.796
|7.864
|54,00
|
|Yarım
|3.798
|3.848
|26,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.924
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,09
|