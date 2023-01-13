***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Köyü, 21 adet parselRapor Tarihi06.01.2023AçıklamalarKocaeli İli, İzmit İlçesinde yer alan 21 Adet Arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1326 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 76.139.500 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 38.485.700,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 37.653.800,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102089BIST