***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:34
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada 100 nolu Parselde yer alan 13 Adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesinde yer alan Tower-205 Projesinde şirket aktifinde yer alan 13 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1336 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 222.800.000TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 125.170.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 97.630.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102095
BIST
16:294.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,77
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:2918,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:2920,3074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0851
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2966
16:291.146,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.146,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MANAS
|11,37
|99.278.810
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.147.214
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.994.595
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|234,80
|271.615.004
|% -6,08
|
|EKGYO
|8,02
|3.492.412.521
|% -5,76
|
|PENTA
|42,00
|81.087.021
|% -5,62
|
|THYAO
|134,60
|6.734.213.318
|% -0,88
|
|ASELS
|54,90
|4.799.832.795
|% -1,79
|
|EREGL
|40,14
|4.660.720.668
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,55
|4.409.656.441
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,02
|3.492.412.521
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.492.412.521
|% -5,76
|
|YKBNK
|9,12
|2.189.146.704
|% 0,88
|
|KRDMD
|18,55
|4.409.656.441
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,63
|497.887.018
|% -0,38
|
|PETKM
|17,70
|2.747.390.865
|% 1,61
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7870
|18,7912
|% 0,04
|
|Euro
|20,3049
|20,3192
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8227
|22,9372
|% -0,21
|
|Frank
|20,1428
|20,2642
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9871
|5,0122
|% 0,04
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|7.765
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.803
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.802
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.907
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,06
|
Seans Raporu
16:27
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16:42VKING
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 005 adet işlem
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16:41SOKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 233 adet işlem
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16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, SASA, ALARK
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 44 kaybederek (% -0.30 ) 4, 407
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, ARMDA, AKENR, ONCSM, BOSSA, KNFRT, VKING, RODRG, TNZTP, MANAS