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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.01.2023 16:43
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2946 Ada (eski 24) 37 nolu Parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar

İstanbul İli, Esenyurt İlçesinde yer alan 2946 Ada 37 Parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1334 nolu  değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 760.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 540.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 220.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102102


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