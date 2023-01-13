***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 17:00
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 258 ada, 1 nolu parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Sakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan Innovia Arifiye Projesine ait 180 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1322 nolu değerleme raporunda şirketimizin aktifinde yer alan 180 adet taşınmaza denk gelen değer 137.694.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 72.260.000,-TL olarak takdir edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102131
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0629
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.153,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.153,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7869
|18,7952
|% 0,06
|
|Euro
|20,2810
|20,3574
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,8472
|22,9618
|% -0,10
|
|Frank
|20,1848
|20,3064
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|12,20
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|9,00
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.848
|7.926
|116,00
|
|Yarım
|3.824
|3.879
|57,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,56
|0,19
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,86
|