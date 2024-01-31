***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.01.2024 21:15
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2945 Ada 72 nolu Parsel
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi 2945 Ada 72 Parselde yer alan Innovia 4 Projesinin İnşaat Maliyet değerine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0001 nolu değerleme raporunda söz konusu projenin tamamlanması halindeki İnşaat Maliyet değeri 14.377.000.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 9.196.119.000-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 5.180.881.000 TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245637
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
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|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,3500
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|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3465
En Düşük
30,3194
17:5832,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0108
|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,8343
En Düşük
32,7942
17:581.984,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.984,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
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2.006,20
En Düşük
1.981,50
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3240
|30,3316
|% -0,04
|
|Euro
|32,7998
|32,8343
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,3277
|38,5200
|% -0,21
|
|Frank
|35,0227
|35,2337
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0706
|8,1111
|% 0,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|919,47
|921,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,90
|983,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,40
|80,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,75
|2.036,12
|% 0,66
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Seans Raporu
17:58
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17:59MERKO
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17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
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17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem