***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2946 Ada 37 nolu ParselRapor Tarihi31.01.2024Açıklamalarİstanbul İli, Esenyurt İlçesinde yer alan 2946 Ada 37 Parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO SPK 0002 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 1.230.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 760.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 470.000,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245638BIST