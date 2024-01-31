***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2947 Ada 64 – 65 – 66 – 68 – 69 – 70 nolu Parsellerde yer alan 48 Adet bağımsız bölümRapor Tarihi31.01.2024Açıklamalarİstanbul İli, Esenyurt İlçesi 2947 Ada 64-65-66-68-69-70 Parselde yer alan Innovia-2 Projesine ait 48 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0005 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 477.749.268.94 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 298.592.154,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 179.157.115,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245641BIST