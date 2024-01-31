***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.01.2024 21:18
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2947 Ada 64 – 65 – 66 – 68 – 69 – 70 nolu Parsellerde yer alan 48 Adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi 2947 Ada 64-65-66-68-69-70 Parselde yer alan Innovia-2 Projesine ait 48 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0005 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 477.749.268.94 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 298.592.154,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 179.157.115,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245641
BIST