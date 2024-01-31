***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Köyü, 21 adet arsaRapor Tarihi31.01.2024AçıklamalarKocaeli İli, İzmit İlçesi 21 Adet Arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0013 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 168.018.900 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 76.139.500,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 91.879.400,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245672BIST