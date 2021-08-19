***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051Dönem Karı (Zararı)27 -120.885.480 -120.885.480 -120.885.480Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -120.885.480 -180.234.880 29.109.192 -151.125.688Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842Transferler27 -237.911.520 237.911.520Dönem Karı (Zararı)27 -201.130.509 -201.130.509 -1.312.115 -202.442.624Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -201.130.509 -606.768.165 1.860.699 -604.907.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.761.970 61.031.571Dönem Karı (Zararı)-202.442.624 -120.885.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.869.085 102.453.519Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 141.511 65.605Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.595.516 867.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.595.516 867.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 28.027.979 13.639.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 230.042 113.413Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 13.525.694 13.525.695Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.272.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.768.992 49.051.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.055.071 -124.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 70.731.141 48.447.654Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-176.147 1.550.809Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri269.069 -822.209Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.088.940 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -65.273.196 38.218.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.647.661 639.439Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.167.004 -28.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler303.452.809 79.463.532Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.628.813 115.258.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.462.126 -26.687.322Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.484.764 2.537.442Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)240.313.365 -1.770.386Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.630.758 -13.403.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.917.521 -2.441.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.019.169 3.170.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.490.556 -109.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.418.967 2.909.337Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.879.270 61.031.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-117.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI181.859.013 3.588.337Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.859.013 3.588.337FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-350.780.691 -66.226.534Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri136.327.964Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-417.676.535 -65.191.810Ödenen Faiz-69.432.120 -1.034.724YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.159.708 -1.606.626NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.159.708 -1.606.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.854.633 5.986.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ694.925 4.379.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 694.925 1.854.633Ticari Alacaklar10,37 57.959.106 127.143.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 8.182.465 79.210.957İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 49.776.641 47.932.723Diğer Alacaklar11,37 36.562.101 36.452.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16.399.090 17.609.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.163.011 18.842.991Stoklar13 1.286.163.010 1.180.678.246Peşin Ödenmiş Giderler15 30.780.322 84.770.091Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 3.053.810 28.472.777ARA TOPLAM1.415.213.274 1.459.422.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.415.213.274 1.459.422.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10,37 9.983.745 11.658.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.983.745 11.658.441Diğer Alacaklar11,37 5.857.696 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.857.696 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 114.244.210 48.970.914Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 59.040.000 242.066.017Maddi Duran Varlıklar18 3.021.368 3.078.806Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.254 5.121Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.254 5.121Peşin Ödenmiş Giderler15 68.152.621 255.276.217Diğer Duran Varlıklar26 7.590.758 7.672.964TOPLAM DURAN VARLIKLAR267.893.652 574.567.917TOPLAM VARLIKLAR1.683.106.926 2.033.990.607KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 114.461.816 30.549.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 284.643.657 507.673.395Ticari Borçlar10,37 390.001.408 274.966.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 371.455.749 254.916.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 18.545.659 20.049.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 5.411.340 2.725.291Diğer Borçlar11,37 183.188.723 169.050.324İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 157.805.052 153.175.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 25.383.671 15.874.931Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.586 288.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.702.358 14.431.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.702.358 14.431.592Kısa Vadeli Karşılıklar22 116.528.001 102.530.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 317.926 296.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 116.210.075 102.234.381ARA TOPLAM1.109.225.889 1.102.215.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.109.225.889 1.102.215.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 258.153.824 399.854.683Ticari Borçlar10,37 7.332.852 7.378.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.332.852 7.378.950Diğer Borçlar11,37 0 4.386.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.386.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 909.898.011 916.659.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 909.898.011 916.659.333Uzun Vadeli Karşılıklar24 382.849 291.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 382.849 291.855Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.020.967 5.668.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.178.788.503 1.334.239.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.288.014.392 2.436.455.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-606.768.165 -405.637.656Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)-3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -637.547.130 -399.635.610Net Dönem Karı veya Zararı-201.130.509 -237.911.520Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.860.699 3.172.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-604.907.466 -402.464.842TOPLAM KAYNAKLAR1.683.106.926 2.033.990.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 54.573.143 7.479.903 1.464.035 5.341.783Satışların Maliyeti28 -33.302.966 -2.098.992 0 -1.915.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.270.177 5.380.911 1.464.035 3.425.831BRÜT KAR (ZARAR)21.270.177 5.380.911 1.464.035 3.425.831Genel Yönetim Giderleri29,30 -22.587.510 -2.172.589 -18.046.021 -930.974Pazarlama Giderleri29,30 -445.346 -59.688 -170.690 -9.944Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 8.184.155 5.335.120 504.995 -435.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -73.111.568 -64.560.218 -39.796.218 -21.986.816ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-66.690.092 -56.076.464 -56.043.899 -19.937.276Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -70.219.383 -38.218.561 -53.918.301 -21.713.515FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-136.909.475 -94.295.025 -109.962.200 -41.650.791Finansman Gelirleri33 2.055.071 22.496.638 -1.097.592 15.909.213Finansman Giderleri33 -70.235.881 -48.447.654 -44.476.393 -40.751.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-205.090.285 -120.246.041 -155.536.185 -66.492.666Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.647.661 -639.439 2.265.098 -639.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.647.661 -639.439 2.265.098 -639.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105DÖNEM KARI (ZARARI)-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.312.115 -2.810.589 -979.029 -2.810.589Ana Ortaklık Payları-201.130.509 -118.074.891 -152.292.058 -64.321.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.312.115 -2.810.589 -979.029 -2.810.589Ana Ortaklık Payları-201.130.509 -118.074.891 -152.292.058 -64.321.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959564BIST