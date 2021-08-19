***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Dönem Karı (Zararı)27 -114.719.203 -114.719.203 -114.719.203Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -114.719.203 -107.537.505 -107.537.505Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371Transferler27 -195.223.069 195.223.069Dönem Karı (Zararı)27 -187.229.691 -187.229.691 -187.229.691Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -187.229.691 -375.271.062 -375.271.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.177.031 52.481.723Dönem Karı (Zararı)-187.229.691 -114.719.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.334.110 95.190.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 89.970 94.462Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.388.219 867.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.388.219 867.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 27.234.623 13.635.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 225.653 110.046Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 13.525.694 13.525.695Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.483.276Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.638.550 42.412.558Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.055.071 10.691Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 63.600.699 41.673.267Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-176.147 1.550.809Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri269.069 -822.209Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.088.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -65.273.196 38.218.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.167.004 -38.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler294.189.912 72.010.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.503.999 97.246.286Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.224.140 -7.777.652Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.240.764 2.593.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)235.242.050 -1.482.386Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.734.078 -21.319.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-265.844 -2.428.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.224.746 2.270.615Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.268.305 -94.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.492.090 3.003.415Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları165.294.331 52.481.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-117.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI181.859.013 3.588.337Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.859.013 3.588.337FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-347.375.652 -57.087.305Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri110.827.787 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-395.677.844 -56.983.900Ödenen Faiz-62.525.595 -103.405YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-339.608 -1.017.245NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-339.608 -1.017.245DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ990.047 5.243.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ650.439 4.226.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 650.439 990.047Ticari Alacaklar10,37 57.899.412 49.951.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.122.771 2.025.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar49.776.641 47.926.115Diğer Alacaklar11,37 33.480.319 33.193.766İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.522.704 16.535.950İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.957.615 16.657.816Stoklar13 1.148.510.117 1.043.269.353Peşin Ödenmiş Giderler15 30.779.194 83.724.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 486.728 25.978.818ARA TOPLAM1.271.806.209 1.237.159.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.271.806.209 1.237.159.309DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 323.537.554 323.537.554Ticari Alacaklar10 9.983.745 11.658.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.983.745 11.658.441Diğer Alacaklar11,37 5.613.241 5.602.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.613.241 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 114.244.210 48.970.914Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 28.560.000 211.586.017Maddi Duran Varlıklar18 918.085 924.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.817 4.644Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.817 4.644Peşin Ödenmiş Giderler15 60.454.588 242.750.869Diğer Duran Varlıklar26 7.590.758 7.672.964TOPLAM DURAN VARLIKLAR550.904.998 852.707.623TOPLAM VARLIKLAR1.822.711.207 2.089.866.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 94.745.874 18.193.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 280.746.811 493.102.115Ticari Borçlar10,37 335.443.887 271.305.702İlişkili Taraflara Ticari Borçlar320.344.193 254.666.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.099.694 16.638.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.960.112 2.681.345Diğer Borçlar11,37 258.738.341 122.578.873İlişkili Taraflara Diğer Borçlar234.736.459 110.404.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.001.882 12.174.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.586 288.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.008.027 2.979.010İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.008.027 2.979.010Kısa Vadeli Karşılıklar22 105.805.246 91.810.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 292.569 273.708Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 105.512.677 91.536.983ARA TOPLAM1.081.736.884 1.002.939.906TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.081.736.884 1.002.939.906UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 235.594.803 384.111.253Ticari Borçlar10 7.332.852 7.378.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.332.852 7.378.950Diğer Borçlar11 0 3.952.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 3.952.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 872.945.291 879.242.613İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.650.229 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)769.295.062 775.095.684Uzun Vadeli Karşılıklar24 372.439 282.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar372.439 282.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.116.245.385 1.274.968.397TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.197.982.269 2.277.908.303ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-375.271.062 -188.041.371Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -419.950.845 -224.727.776Net Dönem Karı veya Zararı27 -187.229.691 -195.223.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-375.271.062 -188.041.371TOPLAM KAYNAKLAR1.822.711.207 2.089.866.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 54.176.555 7.479.903 1.038.035 5.341.783Satışların Maliyeti28 -33.302.966 -2.098.992 0 -1.915.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.873.589 5.380.911 1.038.035 3.425.831BRÜT KAR (ZARAR)20.873.589 5.380.911 1.038.035 3.425.831Genel Yönetim Giderleri