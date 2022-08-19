***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25 -195.223.069 195.223.069 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)25 -187.229.691 -187.229.691 -187.229.691Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -187.229.691 -375.271.062 -375.271.062Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -341.413.078 -128.147.794 -237.651.398 -237.651.398Transferler25 -128.147.794 128.147.794Dönem Karı (Zararı)25 -182.115.900 -182.115.900 -182.115.900Dönem Sonu Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -469.560.872 -182.115.900 -419.767.298 -419.767.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.976.072 165.177.031Dönem Karı (Zararı)-182.115.900 -187.229.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.299.484 58.334.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 6.092 89.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 0 1.388.219Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.388.219Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20,22 -6.734.103 27.234.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 138.780 225.653Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 13.525.694Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -6.872.883 13.483.276Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler58.766.927 61.638.550Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 58.766.927 63.600.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 0 -2.055.071Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -176.147Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 269.069Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 32.088.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 33.260.568 -65.273.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 0 1.167.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.840.344 294.189.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -71.105.159 -4.503.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 36.160.095 -1.224.140Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -37.122.267 -105.240.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -853.703 235.242.050Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 149.482.373 31.734.078Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.540.935 -265.844Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,36 -42.802.299 119.224.746Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 53.484.793 -6.268.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12,24 -862.554 25.492.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.976.072 165.294.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -117.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 181.859.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 181.859.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.544.266 -347.375.652Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 74.036.446 110.827.787Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.725.253 -395.677.844Ödenen Faiz31 -58.766.927 -62.525.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-431.806 -339.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-431.806 -339.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ888.004 990.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ456.198 650.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 456.198 888.004Ticari Alacaklar9 217.826.132 145.512.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 147.712.955 90.816.671İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36 70.113.177 54.695.533Diğer Alacaklar253.223 36.621.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 36.520.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 253.223 100.274Stoklar12 1.014.586.227 1.100.985.539Peşin Ödenmiş Giderler13 18.877.389 0Diğer Dönen Varlıklar24 2.357.103 1.494.549ARA TOPLAM1.254.356.272 1.285.501.408TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.254.356.272 1.285.501.408DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 323.537.554 323.537.554Ticari Alacaklar6.259.862 7.468.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.259.862 7.468.631Diğer Alacaklar523.171 315.377İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 523.171 315.377Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar134.139.452 167.400.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller434.726.311 311.204.732Maddi Duran Varlıklar16 37.090 42.222Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 960Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 960Peşin Ödenmiş Giderler13 3.870.593 21.894.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR903.094.033 831.863.775TOPLAM VARLIKLAR2.157.450.305 2.117.365.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 188.659.185 195.543.770Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 366.705.314 307.758.237Ticari Borçlar627.737.727 478.255.354İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 622.580.636 461.038.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.157.091 17.217.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar374.312 2.915.247Diğer Borçlar102.325.427 146.582.706İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 65.528.760 104.066.804İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 36.796.667 42.515.902Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler288.586 288.586Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)67.846.656 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 60.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.846.656 0Kısa Vadeli Karşılıklar110.425.808 117.261.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 333.471 296.492Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 110.092.337 116.965.220ARA TOPLAM1.464.363.015 1.248.605.612TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.464.363.015 1.248.605.612UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 278.455.890 259.207.189Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar7.300.936 5.845.956İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.300.936 5.845.956Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)826.588.756 840.950.619İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36 0 99.718.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 826.588.756 741.232.458Uzun Vadeli Karşılıklar509.006 407.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 509.006 407.205TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.112.854.588 1.106.410.969TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.577.217.603 2.355.016.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-419.767.298 -237.651.398Ödenmiş Sermaye25 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)-3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)70.223 70.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 -469.560.872 -341.413.078Net Dönem Karı veya Zararı-182.115.900 -128.147.794TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-419.767.298 -237.651.398TOPLAM KAYNAKLAR2.157.450.305 2.117.365.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.508.259 54.176.555 -822.783 1.038.035Satışların Maliyeti-12.682.454 -33.302.966 -10.644.729 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.825.805 20.873.589 -11.467.512 1.038.035BRÜT KAR (ZARAR)8.825.805 20.873.589 -11.467.512 1.038.035Genel Yönetim Giderleri28 -36.389.063 -19.762.687 -33.915.724 -16.609.247Pazarlama Giderleri0 -113.804 4.311 -71.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 37.378.397 8.057.102 36.408.314 504.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -99.903.544 -65.014.140 -45.665.890 -31.720.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-90.088.405 -55.959.940 -54.636.501 -46.857.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -33.260.568 -70.219.383 -30.992.124 -53.918.301FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-123.348.973 -126.179.323 -85.628.625 -100.776.186Finansman Gelirleri31 0 2.055.071 0 -1.097.592Finansman Giderleri31 -58.766.927 -63.105.439 -57.902.582 -40.046.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019DÖNEM KARI (ZARARI)-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,77460000 -0,79630000 -0,61050000 -0,60360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057397BIST