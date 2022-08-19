***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:31
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25 -195.223.069 195.223.069 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
25 -187.229.691 -187.229.691 -187.229.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -187.229.691 -375.271.062 -375.271.062
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -341.413.078 -128.147.794 -237.651.398 -237.651.398
Transferler
25 -128.147.794 128.147.794
Dönem Karı (Zararı)
25 -182.115.900 -182.115.900 -182.115.900
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -469.560.872 -182.115.900 -419.767.298 -419.767.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.976.072 165.177.031
Dönem Karı (Zararı)
-182.115.900 -187.229.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.299.484 58.334.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.092 89.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 0 1.388.219
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.388.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20,22 -6.734.103 27.234.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 138.780 225.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.525.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -6.872.883 13.483.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.766.927 61.638.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 58.766.927 63.600.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -2.055.071
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -176.147
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 269.069
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 32.088.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 33.260.568 -65.273.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 0 1.167.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.840.344 294.189.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -71.105.159 -4.503.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.160.095 -1.224.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -37.122.267 -105.240.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -853.703 235.242.050
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 149.482.373 31.734.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.540.935 -265.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,36 -42.802.299 119.224.746
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 53.484.793 -6.268.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 -862.554 25.492.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.976.072 165.294.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -117.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 181.859.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 181.859.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.544.266 -347.375.652
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 74.036.446 110.827.787
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.725.253 -395.677.844
Ödenen Faiz
31 -58.766.927 -62.525.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-431.806 -339.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-431.806 -339.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
888.004 990.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
456.198 650.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 456.198 888.004
Ticari Alacaklar
9 217.826.132 145.512.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 147.712.955 90.816.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36 70.113.177 54.695.533
Diğer Alacaklar
253.223 36.621.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 36.520.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 253.223 100.274
Stoklar
12 1.014.586.227 1.100.985.539
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.877.389 0
Diğer Dönen Varlıklar
24 2.357.103 1.494.549
ARA TOPLAM
1.254.356.272 1.285.501.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.254.356.272 1.285.501.408
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 323.537.554 323.537.554
Ticari Alacaklar
6.259.862 7.468.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.259.862 7.468.631
Diğer Alacaklar
523.171 315.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 523.171 315.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
134.139.452 167.400.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
434.726.311 311.204.732
Maddi Duran Varlıklar
16 37.090 42.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 960
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 960
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.870.593 21.894.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
903.094.033 831.863.775
TOPLAM VARLIKLAR
2.157.450.305 2.117.365.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 188.659.185 195.543.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 366.705.314 307.758.237
Ticari Borçlar
627.737.727 478.255.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 622.580.636 461.038.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.157.091 17.217.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
374.312 2.915.247
Diğer Borçlar
102.325.427 146.582.706
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 65.528.760 104.066.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 36.796.667 42.515.902
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
288.586 288.586
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.846.656 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 60.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.846.656 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.425.808 117.261.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 333.471 296.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 110.092.337 116.965.220
ARA TOPLAM
1.464.363.015 1.248.605.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.464.363.015 1.248.605.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 278.455.890 259.207.189
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7.300.936 5.845.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.300.936 5.845.956
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
826.588.756 840.950.619
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36 0 99.718.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 826.588.756 741.232.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
509.006 407.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 509.006 407.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.112.854.588 1.106.410.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.577.217.603 2.355.016.581
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-419.767.298 -237.651.398
Ödenmiş Sermaye
25 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -469.560.872 -341.413.078
Net Dönem Karı veya Zararı
-182.115.900 -128.147.794
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-419.767.298 -237.651.398
TOPLAM KAYNAKLAR
2.157.450.305 2.117.365.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21.508.259 54.176.555 -822.783 1.038.035
Satışların Maliyeti
-12.682.454 -33.302.966 -10.644.729 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.825.805 20.873.589 -11.467.512 1.038.035
BRÜT KAR (ZARAR)
8.825.805 20.873.589 -11.467.512 1.038.035
Genel Yönetim Giderleri
28 -36.389.063 -19.762.687 -33.915.724 -16.609.247
Pazarlama Giderleri
0 -113.804 4.311 -71.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 37.378.397 8.057.102 36.408.314 504.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -99.903.544 -65.014.140 -45.665.890 -31.720.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.088.405 -55.959.940 -54.636.501 -46.857.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -33.260.568 -70.219.383 -30.992.124 -53.918.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-123.348.973 -126.179.323 -85.628.625 -100.776.186
Finansman Gelirleri
31 0 2.055.071 0 -1.097.592
Finansman Giderleri
31 -58.766.927 -63.105.439 -57.902.582 -40.046.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,77460000 -0,79630000 -0,61050000 -0,60360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-182.115.900 -187.229.691 -143.531.207 -141.920.019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057397
BIST