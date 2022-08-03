***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususundaToplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yaşar Altıparmak'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim kurulu üyeliği görevine Sn. Kurtuluş Akyüz'ün atanmasının genel kurulun onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,15 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - . Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YGYO 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ TEHİR EDİLEN.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 YGYO BİLG.DÖKUMANI TEHİR EDİLEN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.07.2022 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen şirketin 2021 dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı 03.08.2022 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları aşağıda verilmiştir.Gündemin 1. Maddesi uyarınca,Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhsin Danışman'ı ve Oy Toplama Memuru Erhan Demirtaş'ı görevlendirdi.Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin öneri Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 33.933.879,804 adet olumlu, 723.620 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından okundu.5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.6. Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. CENGİZ DİLLİ, GÜNAY YAVAŞ, HACI BAYRAM GÖKHAN, HAMDİ SELÇUK TUĞRUL, ERMAN KENDİBAŞINA, UFUK OLTULU, KURTULUŞ AKYÜZ, YAŞAR ALTIPARMAK 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.7. Gündemin 7. maddesi uyarınca Şirketimizin 19.11.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn.Yaşar Altıparmak'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Sn.Kurtuluş Akyüz'ün seçimi seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunuldu, 34.657.488,804 adet olumlu, 11 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.8. Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 34.657.489,804 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.9.Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.10.Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren sözlü önerisi oya sunuldu 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.11.Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahiplerine ‘Ücretlendirme Politikası hakkında Genel kurula bilgi verildi.12.Gündemin 12. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine AYLIK net 3.000TL ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önergenin kabulüne 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca,yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve kabulüne 34.657.488,804 adet payın olumlu, 11 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.15. Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.16.Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, yatırımcı Yüksel Ergül söz alarak Yönetim Kurulu Eski Başkanı Yaşar Altıparmak'a Allah'tan rahmet diler ve yeni başkanımıza görevinde başarılar dilediğini ve ayrıca YGYO yönetiminden asılsız söylemler için özel durum açıklaması yapılmasını rica ettiğini ifade etti.Elektronik olarak katılan pay sahibi Erkan Umut Mergen tarafından 3. ve 5. Maddelere ait alt madde onaylandı, asıl maddeler onaylanmadı.Cevap: 3. Madde oylanmayıp önerge oylanmaktadır.5. madde oylanmış, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Elektronik olarak katılan pay sahibi Sn. Kubilay Yiğit tarafından 16. Maddede verilen önergeİnnovia 4 projesini tamamlayalım, çok mağdur var,harcamaları, ilişkili taraflara olan detayları istiyoruz,davaların listesini görmek istiyoruz,İkinci olarak, İlişkili Taraflara verilen avaanslar ne amaçla verildi.Bağımsız Denetim raporunda yeterli bilgi yok.Cevap:2. Çeyrek dönemine ilişkin yayımlanacak olan mali tablolarda, ilgili döneme ait faaliyet raporu ile mali tablo dipnotlarında ilişkili taraf işlemleri ve davalara ilişkin açıklamalara yer verilecektir.Başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 YGYO HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün(01.07.2022) yapmış olduğu toplantısı sonucunda1- Şirketimizin 01.07.2022 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen şirketin 2021 dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı 03.08.2022 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen aynı gündem maddeleri ile yapılmasına,2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051567BIST