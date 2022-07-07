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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

07.07.2022 13:24
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası   Kurulu'nun    II-17.1    sayılı    Kurumsal    Yönetim    Tebliği'nin    10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 07.07.2022 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor' un Sonuç Bölümü:
2021 yılında, Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Yeşil Holding A.Ş, Zincir Yapı A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji. A.Ş., Ortadoğu Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Körfez Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Yeşil Holding A.Ş, Zincir Yapı A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon Ve Tek. A.Ş., Ortadoğu Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Körfez Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2022 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2022 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042959


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