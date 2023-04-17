Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.04.2023 21:36
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası   Kurulu'nun    II-17.1    sayılı    Kurumsal    Yönetim    Tebliği'nin    10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2023 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2023 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü:
2022 yılında, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Zincir Yapı A.Ş., ve Yeşil Global Enerji A.Ş. ile yapmış olduğu  işlemler,       piyasa   koşullarına  uygun  gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Zincir Yapı A.Ş., ve Yeşil Global Enerji A.Ş ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı  finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2023 yılında da   bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği ön görülmüştür.   
        
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.059
Değişim :  -0,66% |  -33,53
Açılış :  5.112  
Önceki Kapanış :  5.093  
En Yüksek
5.138 En Düşük
5.057
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 139,70 5.379.149 % 10,00  
KOZAL 24,64 2.770.435.125 % 10,00  
KOPOL 32,58 4.496.496 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.413.498.464 % 9,99  
QNBFL 92,50 927.599 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3819 19,3989 % 0,25  
Euro 21,1810 21,2032 % -0,38  
Sterlin 23,9255 24,0455 % -0,10  
Frank 21,4900 21,6195 % -0,34  
Riyal 5,1537 5,1795 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.995 -9,37  
Altın Gr. 1.244 1.244 -3,25  
Cumhuriyet 8.755 8.887 -11,00  
Tam 8.776 8.936 145,00  
Yarım 4.286 4.368 66,00  
Çeyrek 2.143 2.187 36,00  
Gümüş.Ons 25,01 25,05 -0,33  
Gümüş Gr. 15,60 15,62 -0,16  
B. Petrol 84,83 84,83 -1,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru