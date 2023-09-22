***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
22.09.2023 16:09
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 235.115.706,01-TL den 470.231.412,02 TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 705.347.118,03 TL ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196861
BIST
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17:158.040
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 39,90
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1527,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0534
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
17:1528,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:151.683,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.683,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ADGYO
|30,14
|6.956.372
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.648.317
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|886.752.036
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.093.586
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,43
|113.908.461
|% -7,24
|
|TUPRS
|155,00
|8.868.788.339
|% 4,87
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|ASTOR
|141,70
|6.624.442.825
|% 0,85
|
|EREGL
|43,28
|5.479.588.094
|% 3,69
|
|EUPWR
|244,30
|5.390.917.251
|% 6,68
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.739.305
|% 3,38
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|YKBNK
|17,02
|3.619.697.874
|% 0,12
|
|KATMR
|2,26
|460.564.822
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,14
|174.767.874
|% 6,54
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1618
|27,1668
|% 0,17
|
|Euro
|28,9732
|28,9854
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2498
|33,4166
|% 0,02
|
|Frank
|29,8931
|30,0732
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2194
|7,2556
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.683
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.357
|11.529
|60,00
|
|Tam
|11.122
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.578
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,68
|0,26
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,99
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 76 artarak (% 0.34 ) 8, 459
-
17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem