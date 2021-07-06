***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2021 19:04
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2020 faaliyetleri sonucu zarar oluştuğu için yönetim kurulunun kar dağıtılmaması ile teklifi genel kurulda görüşülecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 06.07.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (241.362.069) TL Zarar, Yasal kayıtlara göre de (120.982.097) TL Zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul'a iletilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947070
BIST