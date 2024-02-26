***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İLE GEÇERLİLİK SÜRESİNİN ARTIRILMASI VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ NİN SPK ONAYI HAKKINDA.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesindeYeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesindeŞirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin ekli belgede gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde (Bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 YGYO Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251901BIST