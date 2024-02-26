***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2024 15:05
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İLE GEÇERLİLİK SÜRESİNİN ARTIRILMASI VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ NİN SPK ONAYI HAKKINDA.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesinde
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin ekli belgede gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde (Bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YGYO Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251901
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