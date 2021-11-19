***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 18:02
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün(19.11.2021) yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn.Yaşar Altıparmak'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn.Kurtuluş Akyüz'ün atanmasına, söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir..
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978790
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1982
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1516
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05670,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 9,61
|Açılış
|: 670,10
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|ISSEN
|11,22
|150.608.912
|% -5,24
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|BERA
|11,37
|381.185.673
|% 6,66
|
|TRILC
|9,81
|254.936.682
|% 7,10
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|SOKM
|14,16
|175.699.125
|% 1,72
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|BERA
|11,37
|381.185.673
|% 6,66
|
|TURSG
|5,11
|149.503.502
|% 3,65
|
|TRILC
|9,81
|254.936.682
|% 7,10
|
|PEKGY
|1,04
|25.022.662
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1590
|11,2793
|% 2,20
|
|Euro
|12,6329
|12,7580
|% 1,54
|
|Sterlin
|15,0340
|15,1094
|% 1,18
|
|Frank
|12,0390
|12,1115
|% 1,31
|
|Riyal
|2,9749
|2,9898
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,79
|
|Altın Gr.
|669
|669
|8,56
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,15
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-2,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ