***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi piyasa şartlarının elverişsiz hale gelmiş olması nedeniyle faaliyete geçememiştir.Bu nedenle taraflar mutabık kalarak Adi ortaklığı sonlandırmışlardır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983195BIST