***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 20:53
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi piyasa şartlarının elverişsiz hale gelmiş olması nedeniyle faaliyete geçememiştir.Bu nedenle taraflar mutabık kalarak Adi ortaklığı sonlandırmışlardır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983195
BIST
12:052.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,34
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
12:0514,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2368
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
12:0516,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2932
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
12:05832,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 12,62
|Açılış
|: 832,24
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOGUB
|3,85
|3.000.445
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.838.852
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.854.528
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MERIT
|31,78
|47.879.226
|% -7,40
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|QUAGR
|13,46
|48.084.560
|% -7,11
|
|AKMGY
|51,40
|663.992
|% -6,72
|
|ALBRK
|2,02
|76.021.752
|% -6,48
|
|THYAO
|23,84
|2.608.638.780
|% 5,58
|
|GARAN
|12,14
|1.627.329.708
|% -0,16
|
|SISE
|16,16
|1.375.343.702
|% -2,59
|
|YKBNK
|3,83
|1.087.776.696
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,74
|1.006.766.873
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,74
|1.006.766.873
|% 1,86
|
|TSKB
|1,70
|545.898.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,83
|1.087.776.696
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,23
|187.920.975
|% -2,38
|
|GARAN
|12,14
|1.627.329.708
|% -0,16
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6161
|14,6331
|% 1,64
|
|Euro
|16,4781
|16,5058
|% 1,81
|
|Sterlin
|19,3714
|19,4686
|% 2,08
|
|Frank
|15,7730
|15,8681
|% 1,71
|
|Riyal
|3,8892
|3,9087
|% 1,66
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,12
|
|Altın Gr.
|833
|833
|13,83
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,15
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|-0,33
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SISE, ARCLK
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.07 ) 1, 923
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, DOBUR, EUHOL, DOGUB, SONME, TETMT
-
12:15
PRKAB, DOBUR, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
OLMK, EGPRO, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında