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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2021 20:53
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi piyasa şartlarının  elverişsiz hale gelmiş olması nedeniyle faaliyete geçememiştir.Bu nedenle  taraflar mutabık kalarak Adi ortaklığı sonlandırmışlardır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla..
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983195


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SONME 45,50 687.596 % 9,96  
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Riyal 3,8892 3,9087 % 1,66  
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Tam 5.383 5.523 29,61  
Yarım 2.602 2.672 14,32  
Çeyrek 1.305 1.336 7,16  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,08  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 0,15  
B. Petrol 73,37 73,37 -0,33  
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