***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 12:32
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021,08.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bünyesindeki Innovia Arifiye, ile Bağlı Ortaklığımızın yapmakta olduğu Elexia Tuzla projelerinin inşaatları tamamlanmıştır. Her iki projedeki satışı yapılmış olan bağımsız bölümlerin teslimleri hak sahiplerine yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005042
BIST
12:431.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:4313,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0426
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7381
12:4315,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 15,4400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,8246
En Düşük
15,3823
12:43845,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,57
|Açılış
|: 845,29
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:41
|EDATA
|22,10
|9.688.536
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.242.258
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.242.258
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.094.039
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|387,00
|7.607.630
|% -8,73
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,52
|2.360.056.265
|% -2,86
|
|EREGL
|31,48
|1.239.305.910
|% 1,03
|
|KRDMD
|11,76
|1.051.023.758
|% 3,89
|
|TUPRS
|187,70
|559.784.458
|% 4,34
|
|ASELS
|21,32
|492.768.040
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,60
|356.371.036
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,76
|1.051.023.758
|% 3,89
|
|ADESE
|0,71
|62.094.039
|% 9,23
|
|THYAO
|26,52
|2.360.056.265
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,00
|150.584.303
|% -1,96
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8415
|13,8528
|% 0,42
|
|Euro
|15,5169
|15,6130
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4388
|18,5313
|% -0,05
|
|Frank
|14,9132
|15,0031
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6742
|3,6926
|% 0,21
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,67
|
|Altın Gr.
|844
|844
|5,76
|
|Cumhuriyet
|5.634
|5.719
|17,00
|
|Tam
|5.606
|5.752
|20,41
|
|Yarım
|2.710
|2.783
|9,87
|
|Çeyrek
|1.359
|1.391
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|98,42
|98,42
|4,30
|