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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 15:02
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Sakarya İli Arifiye İlçesinde yapmakta olduğu Innovia Arifiye isimli 226 bağımsız bölümden oluşan projesinin inşaatları tamamlanmış olup hak sahiplerine teslimleri yapılmıstır. Innovia Arifiye isimli projemizden bugün itibari ile 57 adet taşınmazın teslimleri hak sahiplerine yapılmıştır. Sirket bünyesinde kalan bağımsız bölümler satılacak veya kiraya verilecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070740


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KONTR 82,50 1.200.903.680 % 10,00  
INVEO 19,80 86.345.463 % 10,00  
SEYKM 7,48 81.015.836 % 10,00  
ERCB 42,48 95.046.831 % 9,99  
SANEL 10,02 4.548.718 % 9,99  
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Altın Gr. 996 996 -0,20  
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Tam 6.703 6.781 0,00  
Yarım 3.266 3.315 0,00  
Çeyrek 1.636 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,63 -0,53  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,02  
B. Petrol 95,95 95,95 0,11  
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