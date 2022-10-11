***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sakarya İli Arifiye İlçesinde yapmakta olduğu Innovia Arifiye isimli 226 bağımsız bölümden oluşan projesinin inşaatları tamamlanmış olup hak sahiplerine teslimleri yapılmıstır. Innovia Arifiye isimli projemizden bugün itibari ile 57 adet taşınmazın teslimleri hak sahiplerine yapılmıştır. Sirket bünyesinde kalan bağımsız bölümler satılacak veya kiraya verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070740BIST