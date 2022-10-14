***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 17:07
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi 2945 ada 59 parselde (eski 2945 Ada 49 Parsel) kayıtlı taşınmaza ait 2016/31801 nolu ruhsatımızın yenilenmesini, tarafımıza yenileme ruhsatının düzenlenmesi ve kat irtifakının kurulması için ilçe belediyesine başvuruda bulunulmuştur. Projemizin bulunduğu parselde yeni imar uygulaması yapılması gerektiğinden iptal edilen imar uygulaması Esenyurt İlçe Belediyesi tarafından yapılıp tüm dosya İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kurulu tarafından dosya onaylanmıştır. Onaylanan dosya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenyurt ilçe belediyesine tescili için gönderilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar gereğince İlçe Belediyesi tarafından askı süreci tamamlanmıştır. İmar uygulama dosyasının tescil işlemi için dosya Esenyurt Belediyesi tarafından Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Dosyanın tescil işleminden sonra İnşaat ruhsatı ve kat irtifakı işlemleri Esenyurt Belediyesince hızlı bir şekilde tamamlanacak olup geçici süre ile ara vermiş olduğumuz Innovia-4 projemiz devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072277
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
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|Önceki Kapanış
|: 3.553
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3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6750
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18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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18,2298
En Düşük
18,0494
18:05981,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,43
|Açılış
|: 981,98
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|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
981,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5921
|% 0,28
|
|Euro
|18,0828
|18,0918
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,7948
|20,8991
|% -0,84
|
|Frank
|18,4322
|18,5433
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-18,24
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-68,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|-0,35
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|-2,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem