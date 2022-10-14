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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 17:07
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi 2945 ada 59 parselde (eski 2945 Ada 49 Parsel) kayıtlı taşınmaza ait 2016/31801 nolu ruhsatımızın yenilenmesini,  tarafımıza yenileme ruhsatının düzenlenmesi ve kat irtifakının kurulması için ilçe belediyesine başvuruda bulunulmuştur. Projemizin bulunduğu parselde yeni imar uygulaması yapılması gerektiğinden iptal edilen imar uygulaması Esenyurt İlçe Belediyesi tarafından yapılıp tüm dosya İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kurulu tarafından dosya onaylanmıştır. Onaylanan dosya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenyurt ilçe belediyesine tescili için gönderilmiştir.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar gereğince İlçe Belediyesi tarafından askı süreci tamamlanmıştır. İmar uygulama dosyasının tescil işlemi için dosya Esenyurt Belediyesi tarafından Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Dosyanın tescil işleminden sonra İnşaat  ruhsatı ve kat irtifakı işlemleri Esenyurt Belediyesince hızlı bir şekilde tamamlanacak olup geçici süre ile ara vermiş olduğumuz Innovia-4  projemiz devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072277


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