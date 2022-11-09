***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 17:59
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2022 tarihinde duyurusu yapılan açıklama ile ilgili olarak borsada işlem görmeyen tipe dönüşen 80 milyon lot olarak ekrana yansıyan lot adedi, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına 80 bin lot adettir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078644
BIST
17:464.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,81
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:4618,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:4618,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:461.024,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:46
|HEKTS
|36,08
|2.589.350.750
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|93.982.980
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.914.543.534
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.499.869
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.791.046
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.951.044
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.521.200
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.446.522
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,80
|9.333.320.328
|% -1,06
|
|ASELS
|38,10
|7.482.217.830
|% 5,31
|
|EREGL
|34,48
|5.428.391.090
|% -3,53
|
|TCELL
|31,98
|4.436.256.348
|% 8,78
|
|TTKOM
|13,97
|4.066.892.028
|% 1,97
|
|EKGYO
|5,12
|3.057.214.902
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|664.750.560
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.914.543.534
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,97
|4.066.892.028
|% 1,97
|
|TSKB
|3,09
|888.435.717
|% -0,96
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6062
|% 0,45
|
|Euro
|18,6678
|18,6906
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,1281
|21,2341
|% -0,87
|
|Frank
|18,8152
|18,9285
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,34
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-1,64
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem