***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİmar uygulamasına ilişkin Esenyurt Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 2022/50 encümen kararı numarası ile INNOVIA 4 projesinin de içinde bulunduğu adada imar uygulama süreci başlamıştır. Esenyurt Belediyesi Encümeni tarafından onaylanan dosya imar uygulaması sürecinin tamamlanması için Tapu Kadastro müdürlüğüne gönderilmiştir. İmar uygulamasına ilişkin dosya kadastro müdürlüğünce 14.11.2022 tarih 170503 sayı numarası ile onaylanmış olup Esenyurt Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. INNOVIA 4 projesine ait ruhsat yenileme dilekçesi 16.11.2022 tarih 56986 sayı numarası ile Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082879BIST