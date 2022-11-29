***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 13:00
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İmar uygulamasına ilişkin Esenyurt Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 2022/50 encümen kararı numarası ile INNOVIA 4 projesinin de içinde bulunduğu adada imar uygulama süreci başlamıştır. Esenyurt Belediyesi Encümeni tarafından onaylanan dosya imar uygulaması sürecinin tamamlanması için Tapu Kadastro müdürlüğüne gönderilmiştir. İmar uygulamasına ilişkin dosya kadastro müdürlüğünce 14.11.2022 tarih 170503 sayı numarası ile onaylanmış olup Esenyurt Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. INNOVIA 4 projesine ait ruhsat yenileme dilekçesi 16.11.2022 tarih 56986 sayı numarası ile Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082879
BIST
14:204.947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 24,04
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:2018,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:2019,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0840
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:201.051,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.051,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:18
|AKSGY
|6,38
|141.859.371
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.861.233
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.167.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.805.627
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,85
|49.908.116
|% -6,72
|
|PRDGS
|16,40
|82.950.140
|% -5,75
|
|EDIP
|8,79
|75.266.897
|% -5,08
|
|THYAO
|117,20
|7.031.463.502
|% 1,82
|
|SISE
|39,00
|5.009.714.925
|% -3,27
|
|KRDMD
|14,89
|2.996.384.282
|% 4,05
|
|YKBNK
|11,94
|2.884.237.276
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,25
|2.871.531.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,25
|2.871.531.075
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,73
|729.822.222
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|2.884.237.276
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,89
|2.996.384.282
|% 4,05
|
|TSKB
|4,03
|811.520.879
|% 0,75
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6332
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3289
|19,3424
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,3040
|22,4158
|% 0,52
|
|Frank
|19,5490
|19,6668
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9431
|4,9678
|% 0,02
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|13,94
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,53
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.027
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|2,17
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33EGEPO
Yüzde 6.29 oranında artışla 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 272 adet işlem
-
14:32GUBRF
Yüzde 8.36 oranında artışla 208.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 291, 481 adet işlem
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 44 artarak (% 0.29 ) 5, 337
-
14:31XU100
Endeks 4, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 67, 559.00 milyon TL de
-
14:31PCILT
Yüzde 4.44 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 091 adet işlem