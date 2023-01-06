***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 13:30
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022,29.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Innovia-4 Projesine ait 16.11.2022 tarih 56986 sayılı Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Ruhsat yenileme başvurumuz Esenyurt Belediyesi tarafından onaylanmıştır. Esenyurt Belediyesi tarafınca başlatılan bölge imar düzenlemesi ve uygulaması kapsamında 2945 Ada 72 (eski 59) parselinde içerisinde bulunduğu bölge imar uygulaması eksiksiz olarak tamamlanmış olup, Esenyurt Tapu Kadastro Müdürlüğünce 121475 yevmiye numarası ile tescil olmuştur. Böylelikle Innovıa 4 projesi için mahkeme kararları çözülmüş olup yeni imar durumu tarafımızca alınmıştır. 2945 Ada 72 Parsel (Eski-59 Parsel) de 117.487 m2 üzerinde inşaatı tamamlanacak olan 6.653 Konut ve 175 Adet Ticari üniteden oluşan Innovia-4 projemizin inşaat ruhsatı yenilenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095005
BIST
14:165.232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 115,25
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1618,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1619,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0240
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:161.108,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.108,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:14
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7572
|18,7682
|% 0,02
|
|Euro
|19,7100
|19,7375
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,1803
|22,2915
|% -0,48
|
|Frank
|19,8761
|19,9958
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,01
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,42
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29VERUS
Yüzde 6.91 oranında artışla 117.60 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 156 adet işlem
-
14:28ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 832, 347 adet işlem
-
14:27AHGAZ
Yüzde 7.65 oranında artışla 92.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 095, 414 adet işlem
-
14:26YEOTK
Yüzde 7.27 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 717 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 5, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 75, 889.00 milyon TL de