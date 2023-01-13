***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:29
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3.Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak 2022 31 Aralık 2022 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2 sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 368.017.041 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli 4.799.122 TL , alım işlemlerimizin toplam bedeli 361.685.396 TL + KDV kiralama alımına konu olan işlemlerimizin toplamı ise 109.936 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.'
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101981
BIST
14:365.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 39,07
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:3618,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:3620,3150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0775
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:361.149,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.149,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KNFRT
|15,07
|21.914.257
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.835.410
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.663.512
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.292.148
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,26
|19.752.371
|% -5,70
|
|EKGYO
|8,03
|2.905.512.734
|% -5,64
|
|KLGYO
|2,79
|115.906.083
|% -5,42
|
|THYAO
|136,20
|5.408.379.960
|% 0,29
|
|ASELS
|55,85
|3.940.197.136
|% -0,09
|
|EREGL
|40,26
|3.731.064.397
|% 1,72
|
|KRDMD
|18,66
|3.502.412.015
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,03
|2.905.512.734
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.905.512.734
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,66
|3.502.412.015
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,24
|1.692.400.499
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,63
|364.433.485
|% -0,38
|
|PETKM
|17,98
|1.966.912.119
|% 3,21
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7891
|% 0,03
|
|Euro
|20,3097
|20,3150
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,8363
|22,9508
|% -0,15
|
|Frank
|20,1391
|20,2605
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.150
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.831
|7.892
|82,00
|
|Yarım
|3.816
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,78
|