***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3.Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak 2022 31 Aralık 2022 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2 sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 368.017.041 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli 4.799.122 TL , alım işlemlerimizin toplam bedeli 361.685.396 TL + KDV kiralama alımına konu olan işlemlerimizin toplamı ise 109.936 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.'Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101981BIST