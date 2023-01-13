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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 14:29
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3.Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak 2022 31 Aralık 2022 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2 sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 368.017.041 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli 4.799.122 TL , alım işlemlerimizin toplam bedeli 361.685.396 TL + KDV kiralama alımına konu olan işlemlerimizin toplamı ise 109.936 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.'
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101981


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