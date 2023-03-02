***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2023, 21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2023 tarihli açıklamamız ile Innovia-4 Projesi kat irtifakının kurulması aşaması ve arsa malikleri ile yapılan işlemlerle ilgili güncel durumu paylaşılmıştır. Yapmış olduğumuz açıklama sonrasında arsa maliklerinin bir kısmı kat irtifakının kurulumu için vekaletname vermiş, bir kısmı ise tapu müdürlüğüne bizzat giderek imza işlemlerini tamamlamıştır. Şirketimiz tarafından gönderilen ihtarname ile tanınan sürenin dolmuş olmasına rağmen vekaletname vermeyi ret eden veya imza işlemlerini tamamlamayan arsa maliklerine karşı ise Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/184 Esas sayılı dosya numarası ile dava açılmıştır. Kat irtifakı kurulumunun tesisi için açmış olduğumuz dava sonrasında 15 arsa maliki daha şirketimize vekaletname vermiştir. Böylelikle tapu kadastro sisteminde gözüken toplam 248 arsa malikinden 200 arsa maliki vekaletname ve imza işlemini tamamlamış olup, sadece 48 arsa maliki vekaletname vermeyi ret etmiştir. Toplam arsa alanı 117.487,75 metrekare olan Innovia-4 projesine ilişkin bugüne kadar vekaletname vermeyi ret eden 48 kişinin arsa payı toplamı 4.072,41 metrekaredir. Vekalet vermeyi ret eden arsa payı 20 metrekarenin üzerinde olan 13 arsa malikinin arsa payı toplamları 3.997,75 metrekaredir. Vekalet vermeyi ret eden diğer 35 kişinin arsa payı toplamı ise yalnızca 74,66 metrekaredir. Vekalet vermeyi ret eden arsa maliklerinin toplam arsa payına oranı % 3,4'e denk gelmektedir. Kat irtifakı kurulum işlemleri için mahkemeye dava açılmış olup mahkeme kararıyla kat irtifakının tesis edilmesine müteakip kat irtifakı kurulma süreci tamamlanacaktır. Gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119404BIST