***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 31.01.2024(Bugün) tarihinde yapılan toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca-Portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketi olarak AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘den değerleme hizmeti alınmasına,-2024 yılı içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına,katılanların oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245635BIST