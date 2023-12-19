***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.12.2023 09:50
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 19.12.2023 tarih ve 14 no lu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Revize Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226803
BIST
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12:367.659
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:34
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
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|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.790
|% 9,91
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|KBORU
|52,95
|217.401.010
|% 9,90
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|ULUUN
|28,40
|154.269.094
|% 8,81
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|FORMT
|2,70
|109.949.076
|% -10,00
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|IEYHO
|3,87
|89.055.810
|% -10,00
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|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
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|SRVGY
|372,25
|73.862.500
|% -9,98
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|PRZMA
|37,18
|8.065.452
|% -9,98
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|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|THYAO
|243,70
|2.574.496.216
|% -0,81
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|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|AKBNK
|38,32
|1.401.363.580
|% -2,74
|
|BEGYO
|3,05
|916.614.863
|% -4,98
|
|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
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|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|EKGYO
|7,15
|532.082.409
|% -2,19
|
|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0853
|29,0920
|% 0,12
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|Euro
|31,8490
|31,8625
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,8089
|36,9935
|% 0,47
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|Frank
|33,4381
|33,6395
|% 0,23
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|Riyal
|7,7306
|7,7694
|% 0,10
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|12:34
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
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|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.192,89
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|Brent Pet.
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|77,90
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.026,45
|% 0,66
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