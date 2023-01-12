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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2023 20:28
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUHSİN DANIŞMAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.08.2021 0532 492 34 06 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 113247




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101584


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KRDMA 17,38 366.863.621 % 10,00  
ATSYH 114,40 5.712.684 % 10,00  
SANKO 23,78 35.236.014 % 9,99  
PRZMA 7,82 3.298.593 % 9,99  
SDTTR 62,30 14.385.444 % 9,97  
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Euro 20,3572 20,3667 % 0,87  
Sterlin 22,8444 22,9590 % 0,49  
Frank 20,1507 20,2720 % 0,35  
Riyal 4,9841 5,0091 % 0,02  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 19,40  
Altın Gr. 1.143 1.143 10,59  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.721 7.787 54,00  
Yarım 3.759 3.811 28,00  
Çeyrek 1.885 1.905 14,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,45  
Gümüş Gr. 14,38 14,40 0,26  
B. Petrol 84,16 84,16 1,49  
Seans Raporu 17:59
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