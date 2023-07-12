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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.07.2023 22:26
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAMİL ENGİN YEŞİL 23.989.434,80 TRY 10,20
RUDOLP YOUNES 4.070.671,67 TRY 1,73
DİĞER 207.055.599,53 TRY 88,07




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171158


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 43,12 44.147.577 % 10,00  
VKING 46,42 67.614.121 % 10,00  
MSGYO 8,48 37.763.904 % 9,99  
EUYO 11,34 8.898.360 % 9,99  
AYCES 242,30 41.713.869 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1424 26,1499 % 0,22  
Euro 29,1302 29,1427 % 1,41  
Sterlin 33,8654 34,0352 % 0,60  
Frank 30,0216 30,2024 % 1,52  
Riyal 6,9496 6,9844 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 26,36  
Altın Gr. 1.645 1.646 23,24  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.597 10.816 156,00  
Yarım 5.299 5.433 78,00  
Çeyrek 2.658 2.716 39,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 0,99  
Gümüş Gr. 20,26 20,29 0,86  
B. Petrol 80,33 80,33 0,93  
Seans Raporu 18:05
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