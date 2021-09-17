***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
17.09.2021 17:37
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosu ve açıklamaları ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964320
BIST
17:581.416
En Yüksek
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488,34
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:58
|TEZOL
|18,44
|13.319.360
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.340.844
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,69
|31.140.556
|% 8,91
|
|OYLUM
|7,44
|15.465.877
|% 8,77
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|262.677.088
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.237.050
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|76.632.772
|% -9,48
|
|ORCAY
|16,91
|184.792.198
|% -8,35
|
|ERBOS
|110,80
|100.895.120
|% -7,44
|
|THYAO
|12,69
|1.555.699.601
|% 1,76
|
|GARAN
|9,38
|1.315.042.888
|% -1,26
|
|EREGL
|16,96
|535.785.682
|% -0,88
|
|YEOTK
|50,85
|513.771.307
|% -1,83
|
|TUPRS
|108,80
|461.113.611
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,45
|438.388.461
|% -0,81
|
|GARAN
|9,38
|1.315.042.888
|% -1,26
|
|THYAO
|12,69
|1.555.699.601
|% 1,76
|
|IHGZT
|1,05
|76.632.772
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,72
|452.758.258
|% -2,18
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6381
|8,6434
|% 1,38
|
|Euro
|10,1387
|10,1459
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9154
|% 1,16
|
|Frank
|9,2515
|9,3073
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 1,45
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-2,45
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,76
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında