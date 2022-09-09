***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.09.2022 10:57
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosu ve açıklamaları ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061849
BIST
11:573.526
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 88,80
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.529
En Düşük
3.452
11:5718,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:5718,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1850
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:571.013,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.013,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:57
|GARAN
|26,18
|2.695.338.891
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.363.785.602
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|253.585.960
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|51.086.341
|% 9,62
|
|MTRKS
|36,10
|34.233.812
|% -5,35
|
|HEDEF
|9,39
|23.552.390
|% -4,28
|
|TSPOR
|5,26
|69.582.605
|% -4,19
|
|DOGUB
|9,80
|3.087.612
|% -3,54
|
|ADEL
|34,46
|19.554.494
|% -3,47
|
|AKBNK
|16,22
|6.018.172.230
|% 7,06
|
|YKBNK
|9,20
|4.802.247.700
|% 8,11
|
|GARAN
|26,18
|2.695.338.891
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.510.560.164
|% 8,66
|
|THYAO
|73,35
|1.865.954.031
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,20
|4.802.247.700
|% 8,11
|
|AKBNK
|16,22
|6.018.172.230
|% 7,06
|
|EKGYO
|5,05
|1.728.522.294
|% 3,27
|
|ISCTR
|12,29
|2.510.560.164
|% 8,66
|
|GARAN
|26,18
|2.695.338.891
|% 10,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2368
|18,2451
|% 0,12
|
|Euro
|18,4077
|18,4144
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,1674
|21,2736
|% 1,25
|
|Frank
|18,9968
|19,1112
|% 1,53
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,07
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|17,40
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.876
|47,00
|
|Yarım
|3.319
|3.361
|23,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,22
|
|B. Petrol
|90,82
|90,82
|1,67
|
Seans Raporu
11:57
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12:12AKBNK
Yüzde 7.00 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 081, 791 adet işlem
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12:10HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 230, 475 adet işlem
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12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, ISCTR
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12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 28 artarak (% 2.55 ) 3, 148
-
12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, HURGZ, GRNYO, VAKBN, HALKB