Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

09.09.2022 11:54
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosunda  Özkaynaklar tutarı 911.087.970 TL'dir. TTK 376 Kapsamında hazırlanan Finansal Durum tablosundaki Özkaynaklar  Şirket'in 235.115.706 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini  % 388 oranında korumaktadır..
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061863


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:343.522
Değişim :  2,47% |  84,85
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.546 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.822.017.942 % 10,00  
HALKB 13,76 1.377.534.332 % 9,99  
GRNYO 4,96 2.616.390 % 9,98  
VAKBN 12,95 259.652.983 % 9,93  
ZRGYO 5,47 166.220.235 % 9,84  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Dolar 18,2364 18,2418 % 0,10  
Euro 18,3999 18,4068 % 0,97  
Sterlin 21,1054 21,2112 % 0,96  
Frank 18,9819 19,0963 % 1,45  
Riyal 4,8390 4,8632 % 0,06  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 20,43  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,23  
Cumhuriyet 6.764 6.866 36,00  
Tam 6.797 6.866 37,00  
Yarım 3.312 3.351 13,00  
Çeyrek 1.661 1.677 8,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,81 0,27  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 0,16  
B. Petrol 90,60 90,60 1,45  
Seans Raporu 13:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru