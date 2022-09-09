***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.09.2022 11:54
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosunda Özkaynaklar tutarı 911.087.970 TL'dir. TTK 376 Kapsamında hazırlanan Finansal Durum tablosundaki Özkaynaklar Şirket'in 235.115.706 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini % 388 oranında korumaktadır..
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061863
BIST
13:343.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 84,85
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:3418,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:3418,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1774
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:341.012,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.012,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:34
|GARAN
|26,18
|2.822.017.942
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.377.534.332
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.652.983
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,47
|166.220.235
|% 9,84
|
|MTRKS
|35,78
|39.397.292
|% -6,19
|
|HEDEF
|9,25
|29.956.395
|% -5,71
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,90
|1.209.804
|% -4,83
|
|ITTFH
|2,18
|88.539.666
|% -3,96
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|4.225.212.482
|% 5,05
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|EKGYO
|5,11
|2.856.329.344
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2364
|18,2418
|% 0,10
|
|Euro
|18,3999
|18,4068
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,1054
|21,2112
|% 0,96
|
|Frank
|18,9819
|19,0963
|% 1,45
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,43
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.797
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|90,60
|90,60
|1,45
|