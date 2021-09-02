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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.09.2021 21:10



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                              
1) Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı  yönetim kurulu kararına istinaden,
Yönetim Kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.  
Yönetim Kurulu Başkanlığına Yaşar ALTIPARMAK'ın,  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cengiz DİLLİ'nin, 
Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Selçuk TUĞRUL'un,    
Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Bayram GÖKHAN'ın,
Yönetim Kurulu Üyeliğine Günay YAVAŞ'ın,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU'nun, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,
 
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
  
Denetim Komitesi  
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU  (Başkan)
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU
  
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA 
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kimlik No' lu Muhsin DANIŞMAN
  
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
 
3)Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Dilli'nin müştereken  imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
 
Oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961579


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