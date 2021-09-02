***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden,Yönetim Kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.Yönetim Kurulu Başkanlığına Yaşar ALTIPARMAK'ın,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cengiz DİLLİ'nin,Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Selçuk TUĞRUL'un,Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Bayram GÖKHAN'ın,Yönetim Kurulu Üyeliğine Günay YAVAŞ'ın,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU'nun,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINARiskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULUKurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINAÜye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kimlik No' lu Muhsin DANIŞMANKomitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,3)Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Dilli'nin müştereken imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961579BIST