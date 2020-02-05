***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.02.2020 13:49
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 11.100.604,15 USD 136,861 134,23 USD 18.370,85 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817166
BIST
15:23122.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 300,28
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:235,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:236,5951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:23298,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 298,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|TSGYO
|2,20
|43.643.440
|% 13,99
|
|DZGYO
|6,33
|43.696.029
|% 12,23
|
|DITAS
|13,93
|27.777.392
|% 11,98
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.396.916
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,59
|2.290.037.118
|% 1,39
|
|ISFIN
|4,54
|618.290.959
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|ODAS
|2,22
|527.084.089
|% 1,83
|
|ASELS
|24,36
|474.264.028
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|ODAS
|2,22
|527.084.089
|% 1,83
|
|IHLAS
|0,91
|195.382.731
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|356.622.896
|% 1,74
|
|THYAO
|14,59
|2.290.037.118
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7833
|7,8224
|% 0,18
|
|Frank
|6,1256
|6,1625
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,72
|
|Yarım
|953
|978
|-3,74
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|
Seans Raporu
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