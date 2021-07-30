***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.397 -46.640 -12.022 698.130 445.424 -615.186 0 0 2.460.774 2.929.083 2.929.083Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 -322 0 0 5.686 5.686Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.258 1.857.022 -316.192 1.179.437 3.190.906 298.482 -3.236.186 28.233.934 0 2.460.774 44.122.423 44.122.423Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.056 -39.898 -13.990 890.519 -200.948 1.025.286 0 0 3.685.364 5.347.389 5.347.389Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.047 -417.028 1.176.627 4.864.293 12.404 -2.007.222 32.639.419 0 3.685.364 52.411.860 52.411.860Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER288.862.190 446.155.376 735.017.566 259.441.518 394.890.440 654.331.958GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 36.374.240 86.677.571 123.051.811 32.562.747 68.664.534 101.227.281Teminat Mektupları3.1.2.2 35.758.896 59.686.702 95.445.598 32.043.714 49.951.728 81.995.442Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler536.878 723.450 1.260.328 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.885.505 58.963.252 64.848.757 5.380.758 49.310.377 54.691.135Diğer Teminat Mektupları29.336.513 0 29.336.513 26.117.285 0 26.117.285Banka Kredileri0 283.805 283.805 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri0 283.805 283.805 0 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler163.101 15.398.941 15.562.042 37.184 8.974.338 9.011.522Belgeli Akreditifler163.101 15.398.941 15.562.042 37.184 8.974.338 9.011.522Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden452.243 5.454.830 5.907.073 481.849 4.613.529 5.095.378Diğer Kefaletlerimizden0 5.853.293 5.853.293 0 4.886.914 4.886.914TAAHHÜTLER101.880.878 42.508.100 144.388.978 81.424.789 32.831.632 114.256.421Cayılamaz Taahhütler100.060.703 22.934.525 122.995.228 79.209.005 13.218.499 92.427.504Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri11.256.497 20.497.849 31.754.346 2.905.074 11.632.591 14.537.665Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 1.554.675 1.554.675 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri21.362.110 565.066 21.927.176 17.187.740 788.342 17.976.082Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.218.526 0 4.218.526 3.437.866 0 3.437.866İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.518 0 4.518 6.476 0 6.476Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.081.834 0 53.081.834 48.016.964 0 48.016.964Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri54.014 0 54.014 51.868 0 51.868Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.083.204 316.935 10.400.139 7.603.017 797.566 8.400.583Cayılabilir Taahhütler1.820.175 19.573.575 21.393.750 2.215.784 19.613.133 21.828.917Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.820.175 19.573.575 21.393.750 2.215.784 19.613.133 21.828.917Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR150.607.072 316.969.705 467.576.777 145.453.982 293.394.274 438.848.256Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar40.710.141 51.476.351 92.186.492 43.572.841 51.075.652 94.648.493Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 865.436 1.135.577 270.141 3.071.548 3.341.689Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler40.440.000 50.610.915 91.050.915 43.302.700 48.004.104 91.306.804Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler109.896.931 265.493.354 375.390.285 101.881.141 242.318.622 344.199.763Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.517.040 11.335.830 19.852.870 6.888.256 9.202.912 16.091.168Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.846.095 4.280.266 10.126.361 4.448.705 3.826.597 8.275.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.670.945 7.055.564 9.726.509 2.439.551 5.376.315 7.815.866Para ve Faiz Swap İşlemleri92.017.991 205.173.538 297.191.529 87.718.704 186.256.071 273.974.775Swap Para Alım İşlemleri4.798.106 73.958.388 78.756.494 4.295.544 59.534.640 63.830.184Swap Para Satım İşlemleri54.408.985 25.051.580 79.460.565 46.573.260 20.622.433 67.195.693Swap Faiz Alım İşlemleri16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449Swap Faiz Satım İşlemleri16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.813.236 12.063.654 13.876.890 1.575.674 12.640.133 14.215.807Para Alım Opsiyonları384.178 3.913.951 4.298.129 531.763 4.198.665 4.730.428Para Satım Opsiyonları829.058 3.546.675 4.375.733 324.741 4.555.975 4.880.716Faiz Alım Opsiyonları300.000 3.096.647 3.396.647 300.000 3.372.515 3.672.515Faiz Satım Opsiyonları300.000 1.506.381 1.806.381 419.170 512.978 932.148Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri111.959 110.156 222.115 212.403 201.864 414.267Futures Para Alım İşlemleri111.959 0 111.959 0 201.864 201.864Futures Para Satım İşlemleri0 110.156 110.156 212.403 0 212.403Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer7.436.705 36.810.176 44.246.881 5.486.104 34.017.642 39.503.746EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER574.837.548 203.299.731 778.137.279 531.392.413 176.009.181 707.401.594EMANET KIYMETLER69.165.314 15.497.170 84.662.484 63.730.107 11.392.380 75.122.487Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları30.146.293 2.784.945 32.931.238 33.024.406 825.231 33.849.637Emanete Alınan Menkul Değerler4.640.071 12.076.283 16.716.354 5.832.697 10.057.701 15.890.398Tahsile Alınan Çekler26.009.427 50.767 26.060.194 19.104.894 29.949 19.134.843Tahsile Alınan Ticari Senetler8.311.379 447.668 8.759.047 5.709.966 360.665 6.070.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 109.912 109.912 0 95.112 95.112İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 27.595 85.739 58.144 23.722 81.866Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER478.491.752 167.964.360 646.456.112 437.496.682 146.057.568 583.554.250Menkul Kıymetler815.071 966 816.037 824.223 814 825.037Teminat Senetleri552.442 387.389 939.831 585.521 365.529 951.050Emtia5.912 0 5.912 6.297 0 6.297Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul151.929.348 31.067.700 182.997.048 144.638.689 32.338.527 176.977.216Diğer Rehinli Kıymetler325.188.979 136.492.625 461.681.604 291.441.952 113.339.435 404.781.387Rehinli Kıymet Alanlar0 15.680 15.680 0 13.263 13.263KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER27.180.482 19.838.201 47.018.683 30.165.624 18.559.233 48.724.857BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI863.699.738 649.455.107 1.513.154.845 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı198.428 10.018.578Alınan Faizler17.496.190 14.477.252Ödenen Faizler-12.436.499 -7.452.676Alınan Temettüler45.089 141.698Alınan Ücret ve Komisyonlar4.307.934 3.100.778Elde Edilen Diğer Kazançlar-4.763.987 3.108.563Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.126.055 851.825Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.977.692 -3.471.264Ödenen Vergiler-1.591.329 -759.041Diğer-7.333 21.443Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.910.864 -19.614.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-58.068 -123.990Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.177.456 -12.353.027Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-33.921.559 -28.245.944Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-82.579 -5.050.336Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.427.259 91.331Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)30.138.327 17.634.655Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)2.255.875 -29.549Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16.400.210 6.778.437Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.783.373 1.684.291Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.109.292 -9.595.554YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.920.555 -15.178.910İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.270 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-301.960 -261.886Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller196.657 82.622Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.922.280 4.502.105 9.428.678Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.591.201 -13.909.217Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar177.854 2.126.405Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.315.892 -2.197.451Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.505.083 17.360.377Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.463.463 -19.358.318İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-500.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-225.728 -199.510Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.401.527 5.457.257Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.906.156 -21.514.658Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.189.882 60.275.596Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.096.038 38.760.938Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.685.364 2.460.774DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.662.025 468.309 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.832 -60.059 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 389Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.873 -59.794Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-13.990 -15.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.031 14.814Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.714.857 528.368 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları890.519 698.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-251.184 571.056Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.900.146 -304.942Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-648.213 -483.759Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-176.411 47.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.347.389 2.929.083 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)39.602.339 75.283.308 114.885.647 39.466.962 59.696.272 99.163.234Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 10.299.071 70.211.245 80.510.316 15.450.934 52.235.063 67.685.997Nakit Değerler ve Merkez Bankası10.313.341 56.625.834 66.939.175 10.500.064 44.527.408 55.027.472Bankalar1.4 855 13.693.431 13.694.286 3.277.545 7.786.582 11.064.127Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.700.842 0 1.700.842Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.125 -108.020 -123.145 -27.517 -78.927 -106.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 305.587 707.084 1.012.671 334.865 663.685 998.550Devlet Borçlanma Senetleri62.755 144.809 207.564 106.399 170.315 276.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler228.446 0 228.446 228.446 0 228.446Diğer Finansal Varlıklar14.386 562.275 576.661 20 493.370 493.390Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 22.541.571 2.928.624 25.470.195 19.707.924 5.156.243 24.864.167Devlet Borçlanma Senetleri22.523.612 2.234.244 24.757.856 19.689.965 3.203.038 22.893.003Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.959 3.243 21.202 17.959 3.494 21.453Diğer Finansal Varlıklar0 691.137 691.137 0 1.949.711 1.949.711Türev Finansal Varlıklar1.3 6.456.110 1.436.355 7.892.465 3.973.239 1.641.281 5.614.520Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.189.966 1.435.169 6.625.135 3.426.581 1.641.281 5.067.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.266.144 1.186 1.267.330 546.658 0 546.658İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)228.825.638 135.042.691 363.868.329 199.983.805 120.774.513 320.758.318Krediler1.7 207.001.081 117.415.782 324.416.863 186.414.212 106.811.212 293.225.424Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları300.121 0 300.121 701.421 0 701.421İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 39.305.322 24.244.077 63.549.399 30.863.534 19.878.378 50.741.912Devlet Borçlanma Senetleri38.974.518 24.244.077 63.218.595 30.532.730 19.878.378 50.411.108Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.780.886 -6.617.168 -24.398.054 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.373.594 0 1.373.594 709.869 0 709.869Satış Amaçlı1.373.594 0 1.373.594 709.869 0 709.869Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 4.643.109 6.841.274 11.484.383 4.207.346 5.849.369 10.056.715İştirakler (Net)11.786 1.370.082 1.381.868 11.786 1.203.097 1.214.883Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.786 1.370.082 1.381.868 11.786 1.203.097 1.214.883Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 4.631.323 5.471.192 10.102.515 4.172.686 4.646.272 8.818.958Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.624.023 5.471.192 10.095.215 4.165.386 4.646.272 8.811.658Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 22.874 0 22.874Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 22.874 0 22.874MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.533.928 0 4.533.928 4.474.095 0 4.474.095MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.940.009 0 1.940.009 1.916.463 0 1.916.463Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer960.516 0 960.516 936.970 0 936.970YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.769.419 0 2.769.419 3.563.486 0 3.563.486DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 6.280.645 13.867.421 20.148.066 3.908.047 15.143.831 19.051.878VARLIKLAR TOPLAMI289.968.681 231.034.694 521.003.375 258.230.073 201.463.985 459.694.058YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 121.691.344 161.594.719 283.286.063 108.322.127 145.958.029 254.280.156ALINAN KREDİLER2.3.1 1.417.861 43.747.426 45.165.287 743.762 37.536.677 38.280.439PARA PİYASALARINA BORÇLAR34.265.974 2.913.261 37.179.235 25.128.184 2.577.154 27.705.338İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 6.177.706 18.123.222 24.300.928 5.234.462 15.282.960 20.517.422Bonolar4.913.396 0 4.913.396 3.623.981 0 3.623.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.264.310 18.123.222 19.387.532 1.610.481 15.282.960 16.893.441FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 743.282 13.810.469 14.553.751 806.619 12.081.212 12.887.831TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 4.879.747 2.885.340 7.765.087 7.563.486 3.020.704 10.584.190Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.754.148 2.037.694 6.791.842 5.981.998 1.979.264 7.961.262Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı125.599 847.646 973.245 1.581.488 1.041.440 2.622.928FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.077.562 12.918 1.090.480 1.066.532 9.695 1.076.227KARŞILIKLAR2.6 4.242.463 593.210 4.835.673 3.951.179 417.357 4.368.536Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 921.529 0 921.529 804.128 0 804.128Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.320.934 593.210 3.914.144 3.147.051 417.357 3.564.408CARİ VERGİ BORCU2.7 706.265 0 706.265 1.920.873 0 1.920.873ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 878.427 25.915.497 26.793.924 838.459 21.816.595 22.655.054Krediler0 7.477.716 7.477.716 0 6.305.871 6.305.871Diğer Borçlanma Araçları878.427 18.437.781 19.316.208 838.459 15.510.724 16.349.183DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 20.585.608 2.329.214 22.914.822 16.522.539 1.330.982 17.853.521ÖZKAYNAKLAR2.10 47.900.506 4.511.354 52.411.860 44.042.839 3.521.632 47.564.471Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.177.032 437.614 2.614.646 2.230.784 436.694 2.667.478Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.204.265 4.073.740 2.869.475 -1.930.320 3.084.938 1.154.618Kar Yedekleri32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317Yasal Yedekler1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454Diğer Kar Yedekleri0 0 0 78 0 78Kar veya Zarar3.685.364 0 3.685.364 5.079.518 0 5.079.518Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.685.364 0 3.685.364 5.079.518 0 5.079.518Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI244.566.745 276.436.630 521.003.375 216.141.061 243.552.997 459.694.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 21.574.046 15.300.317 11.790.993 7.601.797Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 16.160.340 12.222.526 8.589.126 6.069.130Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler320.741 13.244 199.638 0Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 156.760 270.962 82.441 92.325Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.721 74.476 4.320 34.085Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 4.893.634 2.692.664 2.901.371 1.402.257Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.908 5.494 5.571 4.256Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.617.014 1.345.290 914.690 683.359İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.265.712 1.341.880 1.981.110 714.642Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri27.850 26.445 14.097 4.000FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -13.099.823 -7.452.676 -7.027.064 -3.726.807Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -7.198.357 -4.302.039 -3.838.927 -2.103.241Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -960.895 -1.102.569 -521.564 -532.855Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -2.722.151 -144.766 -1.558.120 -103.550İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -2.119.927 -1.598.686 -1.066.882 -827.244Kiralama Faiz Giderleri-78.649 -82.471 -34.779 -39.769Diğer Faiz Giderleri-19.844 -222.145 -6.792 -120.148NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.474.223 7.847.641 4.763.929 3.874.990NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.285.188 2.558.648 1.630.942 1.135.320Alınan Ücret ve Komisyonlar4.307.934 3.100.778 2.213.850 1.386.518Gayri Nakdi Kredilerden562.987 483.046 284.732 233.710Diğer4.11 3.744.947 2.617.732 1.929.118 1.152.808Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.022.746 -542.130 -582.908 -251.198Gayri Nakdi Kredilere-317 -303 -167 -90Diğer-1.022.429 -541.827 -582.741 -251.108TEMETTÜ GELİRLERİ2.141 2.008 282 1.613TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -1.370.435 363.216 -1.136.892 153.047Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)93.939 300.628 82.602 141.695Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 4.123.610 2.217.984 933.015 1.593.919Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.587.984 -2.155.396 -2.152.509 -1.582.567DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 993.563 639.109 436.189 209.298FAALİYET BRÜT KÂRI11.384.680 11.410.622 5.694.450 5.374.268BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -2.944.546 -4.534.593 -915.274 -2.013.393DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -118.885 -407.154 -2.980 -23.684PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.859.988 -1.705.636 -946.543 -847.739DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.587.660 -2.170.723 -1.336.199 -1.074.539NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.873.601 2.592.516 2.493.454 1.414.913BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)617.008 435.874 266.471 229.153NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 4.490.609 3.028.390 2.759.925 1.644.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -805.245 -567.616 -527.290 -312.735Cari Vergi Karşılığı-176.558 -1.486.148 -176.558 -1.212.472Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-628.687 0 -350.732 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 918.532 0 899.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331Grubun Karı (Zararı)3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00440000 0,00290000 0,00260000 0,00160000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953387BIST