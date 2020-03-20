***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 7.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831094BIST