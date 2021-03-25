***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar dağıtımının Genel Kurul tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YKBNK, TRAYKBNK91N6 Peşin 0,0591922 5,91922 15 0,0503133 5,03133Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.04.2021 01.04.2021 05.04.2021 02.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YKBNK, TRAYKBNK91N6 0 0Ek AçıklamalarBankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 5.079.517.809,78 TL tutarındaki net dönem karından 253.975.890,49 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.825.541.919,29 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 77.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 500.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 7.764.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 148.337.943,31 TL'nin gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılması sonrasında kalan 4.169.439.232,40 TL'nin Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu 25 Mart 2021 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Ayrıca kar dağıtımının 1 Nisan 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul tarafından onaylanan 2020 Yılı Kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.447.051.2842. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.282.784.538,92Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.551.974.408,784. Vergiler ( - ) 1.472.456.5995. Net Dönem Kârı 5.079.517.809,786. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 253.975.890,498. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.825.541.919,29Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 422.352.564,2* Nakit 422.352.564,2* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 77.647.435,816. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.764.743,5817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 148.337.943,3119. Olağanüstü Yedek 4.169.439.232,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920629BIST