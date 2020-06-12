***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 11:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62085
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.308.558
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 64 gün vadeli 16.308.558 TL nominal değerli finansman bonolarının 12.06.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850906
BIST
11:59109.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 194,75
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
11:596,8280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:597,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:59380,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,75
|Açılış
|: 380,77
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.573.509
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|54.827.895
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.574.714
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.201.155
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,99
|418.664.755
|% 4,90
|
|ASELS
|32,30
|416.861.158
|% 0,19
|
|GARAN
|8,17
|367.648.612
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,95
|296.310.971
|% 0,52
|
|PETKM
|3,96
|294.437.576
|% 0,76
|
|IHLGM
|1,60
|245.555.965
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,95
|296.310.971
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|149.554.371
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|69.726.190
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|82.635.871
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5952
|8,6383
|% -0,01
|
|Frank
|7,1841
|7,2274
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8128
|1,8219
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,16
|38,16
|-0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:13YUNSA
Yüzde 5.19 oranında artışla 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 061, 322 adet işlem
-
12:12YUNSA
Yüzde 5.33 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 051 adet işlem
-
12:11MARKA
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 865, 559 adet işlem
-
12:10GSDHO
Yüzde 6.29 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 358, 801 adet işlem
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TSKB, EKGYO