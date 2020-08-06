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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.08.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 518.050.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 2,2489 9,772 10,1461 Evet
2 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 1,9189 8,3381 8,6097
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.02.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 518.050.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 84 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82018 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 07.08.2020 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,9189 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866023


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 33.976.800 % 10,00  
RTALB 47,18 96.184.616 % 9,98  
KLGYO 8,71 38.029.085 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.464.296 % 9,95  
CRDFA 5,88 57.165.963 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5494 9,5973 % 3,65  
Frank 7,9592 8,0071 % 3,03  
Riyal 1,9335 1,9432 % 3,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.068 2.069 30,10  
Altın Gr. 482 482 20,54  
Cumhuriyet 3.198 3.334 239,40  
Tam 3.294 3.450 266,00  
Yarım 1.599 1.672 117,60  
Çeyrek 802 841 62,70  
Gümüş.Ons 28,33 28,36 1,39  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,51  
B. Petrol 45,59 45,59 0,40  
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