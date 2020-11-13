***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.12.2020Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA2028Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 577.550.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 0,9328 10,3173 10,8153 Evet2 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,0826 11,9742 12,6481 Evet3 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 1,2648 14,4266 15,4147 Evet4 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 07.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 130 gün vadeli 577.550.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888366BIST