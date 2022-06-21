***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.06.2022 09:54
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKFE2212 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.275.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,30%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFE2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 214.400.000
İhraç Fiyatı 0,93231
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 106 gün vadeli 214.400.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 21 Haziran 2022 itfa tarihi 5 Ekim 2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038363
BIST