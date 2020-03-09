***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2020 16:51
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına
karar
verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825641
BIST
17:11103.202
En Yüksek
|Değişim
|: -5,84%
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|Açılış
|: 106.540
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,06
|17.286.712
|% -18,47
|
|VAKKO
|5,02
|62.526.339
|% -16,75
|
|UTPYA
|4,19
|6.040.099
|% -16,70
|
|TUCLK
|4,61
|23.388.849
|% -15,57
|
|TRCAS
|2,75
|19.020.162
|% -15,38
|
|THYAO
|10,50
|921.415.057
|% -5,75
|
|ASELS
|27,34
|769.457.627
|% -8,38
|
|GARAN
|9,35
|366.095.947
|% -6,78
|
|TUPRS
|92,85
|247.156.083
|% -2,01
|
|YKBNK
|2,28
|241.253.095
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|176.380.612
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|206.433.315
|% -10,14
|
|YKBNK
|2,28
|241.253.095
|% -6,17
|
|KARSN
|1,65
|179.875.449
|% -10,81
|
|THYAO
|10,50
|921.415.057
|% -5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9889
|8,0290
|% 1,00
|
|Frank
|6,5689
|6,6085
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,10
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,41
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,01
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,86
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|-8,97
|