***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2020 18:23
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 -680.988 -620.187 -620.187
Dönem Karı (Zararı)
0 -680.988 -680.988 -680.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 0 60.801 60.801
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -194.573 5.228.249 -70.202.665 -680.988 75.034.546 75.034.546
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 -271.215 -154.608 -154.608
Dönem Karı (Zararı)
0 -271.215 -271.215 -271.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 0 116.607 116.607
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -215.432 5.228.249 -66.693.355 -271.215 78.932.770 78.932.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.415.446 -2.063.979
Dönem Karı (Zararı)
-271.215 -680.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.249 -62.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 17.815 18.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
404.032 358.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.769 81.817
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 27.260 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
274.003 276.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -231.609 -383.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-136.824 -67.723
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -136.824 0
Yatırım Amaçl