***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Transferler8.202.862 -8.202.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.801 -680.988 -620.187 -620.187Dönem Karı (Zararı)0 -680.988 -680.988 -680.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.801 0 60.801 60.801Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -194.573 5.228.249 -70.202.665 -680.988 75.034.546 75.034.546Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.607 -271.215 -154.608 -154.608Dönem Karı (Zararı)0 -271.215 -271.215 -271.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)116.607 0 116.607 116.607Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -215.432 5.228.249 -66.693.355 -271.215 78.932.770 78.932.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.415.446 -2.063.979Dönem Karı (Zararı)-271.215 -680.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.249 -62.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 17.815 18.130Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler404.032 358.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.769 81.817Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 27.260 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler274.003 276.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -231.609 -383.263Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-136.824 -67.723Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -136.824 0Yatırım Amaçl