***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.180 -844.192 -707.012 168.503 -538.509Dönem Karı (Zararı)0 -844.192 -844.192 95.119 -749.073Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)137.180 0 137.180 73.384 210.564Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -605.557 5.228.249 -58.850.302 -844.192 76.377.373 794.180 77.171.553Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.004 -523.074 -392.070 112.675 -279.395Dönem Karı (Zararı)0 0 -523.074 98.842 -424.232Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)131.004 131.004 13.833 144.837Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -782.770 5.228.249 -54.971.989 -523.074 80.399.591 889.004 81.288.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.409.873 -1.004.174Dönem Karı (Zararı)-424.232 -749.073Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler399.013 234.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 31.222 25.897Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler677.014 563.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler375.751 286.712Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 27.260 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler274.003 276.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -231.609 -387.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler117.209 88.486Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-137.160 -67.723Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -137.160 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -67.723Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -57.663 12.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.102.908 -308.354Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.037.193 -2.264.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -917.339 986.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-450.164 -742.921Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -39.435 471.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 634.292 584.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.973 383.340Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)235.958 273.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.128.127 -822.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-151.627 -117.480Vergi İadeleri (Ödemeleri)-130.119 -64.080YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI113.407 2.221.067Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12, 13 137.830 2.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -24.423 -9.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.227.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.605 424.217Alınan Faiz238.605 424.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.057.861 1.641.110NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.057.861 1.641.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.610.125 7.853.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.552.264 9.494.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.609.637 10.674.494Finansal Yatırımlar5 16.062.679 15.025.486Ticari Alacaklar6.365.604 5.391.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 19 205.533 81.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.160.071 5.309.712Diğer Alacaklar811.386 441.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 811.386 441.427Stoklar9 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler943.969 777.566Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 662.023 697.855Diğer Dönen Varlıklar10 701.503 783.475ARA TOPLAM38.113.384 36.748.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.113.384 36.748.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar769.479 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 769.479 795.832Diğer Alacaklar396.971 401.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 396.971 401.197Stoklar9 1.245.745 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 56.308.000 56.308.000Maddi Duran Varlıklar12 1.458.959 1.470.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.676 16.090Peşin Ödenmiş Giderler23.258 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı18 256.566 214.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.478.654 60.435.584TOPLAM VARLIKLAR98.592.038 97.183.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar4.457.781 3.823.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 19 755.872 528.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.701.909 3.295.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.318.407 1.069.392Diğer Borçlar859.546 272.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 365.132 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 494.414 272.455Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 510.060 274.102Kısa Vadeli Karşılıklar2.659.776 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.659.776 2.566.644ARA TOPLAM9.805.570 8.006.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.805.570 8.006.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Diğer Borçlar369.363 369.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.363 369.364Uzun Vadeli Karşılıklar7.128.510 6.875.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.103.035 2.030.806Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 5.025.475 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.497.873 7.244.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.303.443 15.250.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.399.591 80.791.661Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-782.770 -913.774Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-782.770 -913.774Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-782.770 -913.774Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-54.971.989 -58.850.302Net Dönem Karı veya Zararı-523.074 3.878.313Kontrol Gücü Olmayan Paylar889.004 1.141.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.288.595 81.933.122TOPLAM KAYNAKLAR98.592.038 97.183.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.485.845 10.880.996Satışların Maliyeti-10.583.561 -8.371.285TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.902.284 2.509.711BRÜT KAR (ZARAR)2.902.284 2.509.711Genel Yönetim Giderleri-2.831.510 -2.555.655Pazarlama Giderleri-274.088 -329.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 72.334 135.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -846.840 -975.269ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-977.820 -1.215.040Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler439.532 166.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-538.288 -1.048.126Finansman Gelirleri21 231.609 387.539Finansman Giderleri21 -344 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-307.023 -660.587Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-117.209 -88.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -165.949 -105.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 48.740 17.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-424.232 -749.073DÖNEM KARI (ZARARI)-424.232 -749.073Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar98.842 95.119Ana Ortaklık Payları-523.074 -844.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) -0,01310000 -0,02110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar144.838 210.564Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)151.896 248.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.058 -37.441Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.058 -37.441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.838 210.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-279.394 -538.509Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar112.675 168.503Ana Ortaklık Payları-392.069 -707.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840918BIST