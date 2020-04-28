***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2020 18:24
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.180 -844.192 -707.012 168.503 -538.509
Dönem Karı (Zararı)
0 -844.192 -844.192 95.119 -749.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.180 0 137.180 73.384 210.564
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -605.557 5.228.249 -58.850.302 -844.192 76.377.373 794.180 77.171.553
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.004 -523.074 -392.070 112.675 -279.395
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -523.074 98.842 -424.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
131.004 131.004 13.833 144.837
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -782.770 5.228.249 -54.971.989 -523.074 80.399.591 889.004 81.288.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.409.873 -1.004.174
Dönem Karı (Zararı)
-424.232 -749.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
399.013 234.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 31.222 25.897
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.014 563.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
375.751 286.712
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 27.260 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
274.003 276.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -231.609 -387.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
117.209 88.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.160 -67.723
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -137.160 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -67.723
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -57.663 12.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.102.908 -308.354
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.037.193 -2.264.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -917.339 986.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.164 -742.921
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -39.435 471.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 634.292 584.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.973 383.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
235.958 273.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.128.127 -822.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-151.627 -117.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.119 -64.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
113.407 2.221.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 137.830 2.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -24.423 -9.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.227.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.605 424.217
Alınan Faiz
238.605 424.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.057.861 1.641.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.057.861 1.641.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.610.125 7.853.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.552.264 9.494.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.609.637 10.674.494
Finansal Yatırımlar
5 16.062.679 15.025.486
Ticari Alacaklar
6.365.604 5.391.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 19 205.533 81.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.160.071 5.309.712
Diğer Alacaklar
811.386 441.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 811.386 441.427
Stoklar
9 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
943.969 777.566
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 662.023 697.855
Diğer Dönen Varlıklar
10 701.503 783.475
ARA TOPLAM
38.113.384 36.748.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.113.384 36.748.394
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
769.479 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 769.479 795.832
Diğer Alacaklar
396.971 401.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 396.971 401.197
Stoklar
9 1.245.745 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 56.308.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.458.959 1.470.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.676 16.090
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 256.566 214.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.478.654 60.435.584
TOPLAM VARLIKLAR
98.592.038 97.183.978
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
4.457.781 3.823.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 755.872 528.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.701.909 3.295.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.318.407 1.069.392
Diğer Borçlar
859.546 272.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 365.132 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 494.414 272.455
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 510.060 274.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.776 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.659.776 2.566.644
ARA TOPLAM
9.805.570 8.006.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.805.570 8.006.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Borçlar
369.363 369.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.363 369.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.128.510 6.875.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.103.035 2.030.806
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.025.475 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.497.873 7.244.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.303.443 15.250.856
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.399.591 80.791.661
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-782.770 -913.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-782.770 -913.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-782.770 -913.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.971.989 -58.850.302
Net Dönem Karı veya Zararı
-523.074 3.878.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
889.004 1.141.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.288.595 81.933.122
TOPLAM KAYNAKLAR
98.592.038 97.183.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13.485.845 10.880.996
Satışların Maliyeti
-10.583.561 -8.371.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.902.284 2.509.711
BRÜT KAR (ZARAR)
2.902.284 2.509.711
Genel Yönetim Giderleri
-2.831.510 -2.555.655
Pazarlama Giderleri
-274.088 -329.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 72.334 135.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -846.840 -975.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-977.820 -1.215.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
439.532 166.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-538.288 -1.048.126
Finansman Gelirleri
21 231.609 387.539
Finansman Giderleri
21 -344 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-307.023 -660.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-117.209 -88.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -165.949 -105.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 48.740 17.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-424.232 -749.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-424.232 -749.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.842 95.119
Ana Ortaklık Payları
-523.074 -844.192
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) -0,01310000 -0,02110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
144.838 210.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
151.896 248.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.058 -37.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.058 -37.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.838 210.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-279.394 -538.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.675 168.503
Ana Ortaklık Payları
-392.069 -707.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840918
BIST