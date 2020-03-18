***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.05.2010Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi24.05.2010Davanın KonusuYapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Teknik Yapı Denetim Limited ŞirketiDavanın Tutarı3.174.109,97 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,3İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365Davanın Duruşma Tarihi17.03.2020Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi30.06.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar8 Aralık 2014 tarihinde yapılan "Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin bozma ilamı" konu başlıklı özel durum açıklamamızda bahsi geçen davaya ilişkin olarak davacı firmanın Yargıtay nezdinde karar düzeltme başvurusu yaptığı bilgisi 05.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. 23 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise yeniden incelenmesi için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) gönderilen söz konusu davada Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi'nin karar düzeltme talebini reddine ilişkin ilamı ve bozma tensip tutanağının tarafımıza tebliğ edildiği davanın yerel mahkeme nezdinde ilk duruşmasının Yargıtay Bozma ilamına uyulup uyulmaması hususunda bir karar verilmek üzere 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşeceği bilgisinin edinildiği kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup 26 Mayıs 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de söz konusu davanın 25 Mayıs 2016 tarihinde görülen duruşmasında, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) mahkeme heyet değişikliği dikkate alınarak Yargıtay bozma ilamına uyulup uyulmayacağı ve davalı tarafın teminat iadesi ile ilgili dosyasının incelemeye alınması yönünde karar aldığı ve Mahkemenin bu nedenle yargılamayı 8 Haziran 2016 tarihine bırakmayı kararlaştırdığı duyurulmuştu. 9 Haziran 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile 8 Haziran 2016 tarihinde görülen duruşmada, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varılan Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 30 Ekim 2014 tarihli bozma ilamına uyulması, söz konusu bozma ilamı gereğince, 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından gerekli bilirkişi incelemesi yapılarak rapor alınması, bilirkişilerin celse arasında doğrudan atanmaları ve ayrıca daha önce Şirketimizce sunulan teminat mektubunun Şirketimize iade edilmesi yönünde karar verdiği ve bir sonraki dava gününü 27 Ekim 2016 olarak belirlediği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Mahkemenin aldığı karara istinaden ilgili teminat mektubu Şirketimize iade edilmiştir. 28 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile davanın 27 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmasında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) bilirkişi heyeti tarafından bahsedilen raporun 3 aylık süre içinde verilmemesi sebep gösterilerek bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verdiği bir sonraki duruşma tarihini ise 23 Şubat 2017 olarak tespit ettiği açıklanmış ve ilgili bilirkişi raporunun söz konusu mahkemeye sunulduğu paylaşılmıştı. 27 Şubat 2017 tarihli özel durum açıklamamız ile davanın 23 Şubat 2017 tarihinde görülen duruşmasında, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği duyurulmuş ve 13 Haziran 2017 tarihli özel durum açıklamamız ile de Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi'nin, Şirketimiz lehine verilen davanın reddi yönündeki kararı temyiz ettiği bilgisi açıklanmıştır. En son 22 Ocak 2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından, söz konusu Daire'de görülecek davanın tarihinin 17 Mart 2020 olarak belirlenmiş olduğu ve ilgili tebligatın Şirket'e 22 Ocak 2020 tarihindeyapıldığı duyurulmuştur.17 Mart 2020 tarihinde Yargıtay'da görülen duruşmaya Davacı taraf katılmamış olup,Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafındanduruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştır. Murafaa duruşması 30 Haziran 2020 tarihinde görülecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830223BIST