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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

25.06.2020 20:18
GÜNCEL HABERLER



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
27.05.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.06.2011
Davanın Konusu
Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
A. Ece Ungan
Davanın Tutarı
550.000,00 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,56
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/678) (Yeni Dosya No 2019/304)
Davanın Duruşma Tarihi
23.06.2020
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak en son 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 23.06.2020 tarihinde yapılan duruşmada Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirket lehine davanın reddine karar vermiş olduğu, karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı açıklanmıştır. 
T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin söz konusu gerekçeli kararı, 25.06.2020 tarihinde elektronik tebligat ile tarafımıza tebliğ edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852994


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